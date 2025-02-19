WP: адміністрація Трампа планує урізати бюджет Пентагону на третину за 5 років

Міністр оборони США Піт Гегсет наказав керівництву Пентагону і збройних сил розробити плани щорічного скорочення оборонного бюджету на 8% протягом наступних п'яти років.

Про це повідомила газета The Washington Post із посиланням на меморандум Гегсета і посадовців, обізнаних із питанням, пише "Європейська правда".

У меморандумі Гегсет просить підготувати варіати скорочень витрат Пентагону до 24 лютого і наводить список з 17 категорій, які адміністрація Трампа хоче вилучити з бюджету.

"Серед них – операції на південному кордоні США, модернізація ядерної зброї та протиракетної оборони, а також придбання безпілотників односторонньої дії та інших боєприпасів", – ідеться в повідомленні.

Наміри скоротити "мільярди доларів" оборонних витрат раніше особисто підтримав Дональд Трамп.

Скорочення бюджету на 8% щороку протягом пʼяти років означає, що за цей період він має зменшитись на приблизно 34%. Це стане найбільшим таким скороченням з 2013 року.

Як зазначає The Washington Post, у Конгресі існує широкий консенсус щодо того, що значні обороні витрати необхідні для стримування загроз, зокрема з боку Китаю та Росії.

Водночас американські політики так само висували претензії до ефективності оборонного відомства США – приміром, через "загублені" внаслідок помилок в обліку відправленої Україні зброї мільярди доларів.

Бюджет Пентагону на 2025 рік становить близько 850 мільярдів доларів.