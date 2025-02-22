Президент США звільнив топгенерала Брауна, призначеного менш як два роки тому

Американський президент Дональд Трамп розпорядився звільнити голову Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерала Чарльза Брауна.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп подякував генералу Брауну "за його понад 40-річну службу нашій країні, зокрема на посаді голови Об'єднаного комітету начальників штабів", та назвав його "прекрасним джентльменом і видатним лідером".

Генерал Військово-повітряних сил Браун був затверджений на посаді у вересні 2023 року – менш як два роки тому.

Додатково Трамп оголосив, що номінує на посаду наступника Брауна генерал-лейтенанта Військово-повітряних сил США Джона Дена Кейна, якого відзначив за "важливу роль у повному знищенні халіфату ІДІЛ".

Хоча Кейн нині перебуває у відставці та не є чотиризірковим генералом – такими є вимоги федерального закону для керівників Об'єднаного комітету начальників штабів, від цих вимог можна відступити, якщо "такі дії необхідні в національних інтересах".

Трамп додатково анонсував звільнення інших керівників Збройних сил США – після чого міністр оборони Піт Гегсет оголосив про звільнення глави Військово-морських сил адмірала Лізи Франчетті та віцекомандувача Повітряних сил генерала Джеймса Слайфа.

Відставку Брауна та кількох інших генералів, які раніше виступали із заявами, що суперечать політиці американського президента Дональда Трампа, раніше анонсували у ЗМІ.

Паралельно Гегсет наказав керівництву Пентагону і збройних сил розробити плани щорічного скорочення оборонного бюджету на 8% протягом наступних п'яти років.