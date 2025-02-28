Пять экс-глав Пентагона назвали безрассудными увольнения Трампа среди военных

Пять бывших министров обороны США в четверг осудили "безрассудное" увольнение президентом Дональдом Трампом председателя Объединенного комитета начальников штабов и других высших офицеров и призвали Конгресс остановить любое утверждение их преемников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В резком письме они также обвинили Трампа в стремлении превратить аполитичную американскую армию в инструмент партийной политики и в том, что он использует увольнения, которые распространяются на ведущих юристов армии, флота и военно-воздушных сил, для "устранения правовых ограничений президентской власти".

Письмо было написано четырьмя министрами обороны, которые служили при демократических администрациях, а также Джеймсом Мэттисом, отставным генералом морской пехоты, который был первым главой Пентагона Трампа с 2017 по 2019 год.

"Действия президента Трампа подрывают наши добровольческие силы и ослабляют нашу национальную безопасность", – написали они.

Кроме Мэттиса, подписанты письма – Уильям Перри, Леон Панетта, Чак Хейгел и Ллойд Остин – служили при президентских администрациях демократов Билла Клинтона, Барака Обамы и Джо Байдена.

Трамп объявил об увольнении поздно вечером 21 февраля, но его администрация до сих пор не объяснила в деталях, что стало причиной беспрецедентных кадровых перестановок, которые также включали увольнение главы ВМС адмирала Лизы Франчетти, первой женщины-офицера, возглавившей военную службу.

Генерал ВВС Чарльз Браун был лишь вторым чернокожим офицером, который стал председателем Объединенного комитета начальников штабов, и он находился на этом посту менее половины своего четырехлетнего срока.

"Увольнение Трампа вызывают тревожные вопросы относительно желания администрации политизировать армию. Поэтому мы, как и многие американцы, в том числе многие военнослужащие, вынуждены сделать вывод, что этих лидеров увольняют по чисто партийным соображениям", – пишут министры.

Белый дом не сразу ответил на просьбу прокомментировать это письмо.

Министр обороны Пит Гегсет, ярый противник инициатив по разнообразию в Пентагоне, которые он считает дискриминационными, еще до своего назначения ставил под сомнение то, что Браун получил эту должность только потому, что он чернокожий.

Отвечая на вопрос об увольнении, Гегсет сказал в воскресенье в интервью Fox News, что Браун был достойным человеком, но "не тем человеком, который нужен на данный момент", и сказал, что Трамп имеет право выбирать собственную команду.

Бывшие министры обороны призвали Палату представителей и Сенат США провести слушания, чтобы "оценить последствия для национальной безопасности" увольнений Трампа.

В письме содержится предостережение, что действия в Пентагоне могут отпугнуть американцев от выбора военной карьеры, если их карьера будет оцениваться через призму партийной политики. Это также может оказать негативное влияние на желание говорить "правду власти", предостерегают они.

Трамп выбрал Дэна Кейна, трехзвездочного генерала в отставке, чтобы заменить Брауна.

Кейн, отставной пилот F-16, будет повышен до звания четырехзвездочного генерала, а затем должен будет пройти потенциально изнурительный процесс утверждения в Сенате, чтобы получить четырехлетний срок на посту главы вооруженных сил страны в униформе.

"Сенаторы должны отказаться утверждать любые новые кандидатуры от Министерства обороны, включая кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Дэна Кейна на должность следующего председателя Объединенного комитета начальников штабов", – написали бывшие министры обороны.

Отставку Брауна и нескольких других генералов, которые ранее выступали с заявлениями, противоречащими политике американского президента Дональда Трампа, ранее анонсировали в СМИ.

Параллельно Гегсет приказал руководству Пентагона и вооруженных сил разработать планы ежегодного сокращения оборонного бюджета на 8% в течение следующих пяти лет.