Скандал у Празі: водій трамвая грубо накинувся на українців з дитиною, йде розслідування

У Празі розслідують справу водія трамвая, який накинувся на родину українців з маленькою дитиною, яка нібито забруднила сидіння, та грубо прогнав їх з громадського транспорту – інцидент отримав широкий розголос у соцмережах та негайну реакцію чеської влади.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У соцмережах почало циркулювати відео, з якого чітко не видно, що передувало тому, що водій втратив самовладання. На відео видно та чути, як водій трамвая кричав на чоловіка з маленькою дитиною на руках і жінку, яка була поруч з візочком.

"Ви не маєте права перебувати в цій країні", – вигукував водій трамвая. "Виходьте, або я викличу поліцію", – агресивно продовжував водій і навіть замахнувся кулаком на чоловіка, після чого дитина заплакала.

Nevím přesně, co předcházelo tomuhle konfliktu v pražské tramvaji. Ale ať už mu předcházelo cokoliv, řešením není agrese ze strany řidiče, zvlášť v přítomnosti malého dítěte, natož pak argumentace národností.



Incident teď musí dořešit DP, případně policie. Mě na něm trápí ještě… pic.twitter.com/P0owH1xZju – Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) February 28, 2025

Причиною конфлікту нібито стало те, що дитина поставила ногу на сидіння і "забруднила трамвай". "Ви забруднюєте трамвай. Ви розумієте?" – продовжував кричати водій.

Водій також звернувся до інших пасажирів: "Тож подякуйте цьому пану. Ми нікуди не їдемо". З відео було видно, що ніхто з інших пасажирів у конфлікт не втручався, вони просто спостерігали. Зрештою пара з дитиною нерішуче вийшла.

На інцидент відреагував міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан. Він зазначив, що не знає, що саме передувало конфлікту. "Але хоч би що йому передувало, рішення – не агресія з боку водія, особливо в присутності маленької дитини, і тим більше не суперечки про національності", – написав міністр у соцмережі Х (Twitter).

Він висловив стурбованість тим, що на кадрах відео не видно, щоб хтось із пасажирів заступився за чоловіка та дитину.

"Зрозуміло, що ми підсвідомо хочемо уникнути подібних конфліктів. Але якщо ви опинитеся в подібній ситуації і не захочете чи не зможете втрутитися самі, будь ласка, зателефонуйте на безкоштовну лінію екстреної допомоги поліції Чеської Республіки", – написав глава МВС.

Поліція Чехії заявила, що проводить перевірку відео в соціальних мережах. Після з’ясування обставин буде ухвалено рішення про правову кваліфікацію.

Транспортне підприємство Праги DPP, зі свого боку, повідомило, що провело внутрішнє розслідування випадку з водієм трамвая 7-го маршруту, і те, як водій впорався з робочою ситуацією, "повністю суперечить не тільки внутрішнім правилам DPP, але й законам Чеської Республіки та хорошим манерам".

"DPP не терпить і не буде терпіти таку поведінку. Компанія DPP використає всі законодавчі можливості для вирішення цієї справи в рамках трудового законодавства", – заявили на підприємстві.

Посол України в Чехії відреагував на ситуацію, відзначивши, що такій агресивній поведінці водіїв немає виправдання. Він висловив віру у те, що будуть зроблені правильні висновки і "подібні інциденти не повторяться".

Нагадаємо, у Чехії чоловік жорстоко побив двох українок, дізнавшись про їхню національність.

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