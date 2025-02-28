Скандал в Праге: водитель трамвая грубо набросился на украинцев с ребенком, идет расследование

В Праге расследуют дело водителя трамвая, который набросился на семью украинцев с маленьким ребенком, якобы испачкавшим сиденье, и грубо выгнал их из общественного транспорта – инцидент получил широкую огласку в соцсетях и немедленную реакцию чешских властей.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В соцсетях начало циркулировать видео, на котором четко не видно, что предшествовало тому, что водитель потерял самообладание. На видео видно и слышно, как водитель трамвая кричал на мужчину с маленьким ребенком на руках и женщину, которая была рядом с коляской.

"Вы не имеете права находиться в этой стране", – выкрикивал водитель трамвая. "Выходите, или я вызову полицию", – агрессивно продолжал водитель и даже замахнулся кулаком на мужчину, после чего ребенок заплакал.

Nevím přesně, co předcházelo tomuhle konfliktu v pražské tramvaji. Ale ať už mu předcházelo cokoliv, řešením není agrese ze strany řidiče, zvlášť v přítomnosti malého dítěte, natož pak argumentace národností.



Incident teď musí dořešit DP, případně policie. Mě na něm trápí ještě… pic.twitter.com/P0owH1xZju – Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) February 28, 2025

Причиной конфликта якобы стало то, что ребенок поставил ногу на сиденье и "испачкал трамвай". "Вы загрязняете трамвай. Вы понимаете?" – продолжал кричать водитель.

Водитель также обратился к другим пассажирам: "Поэтому поблагодарите этого господина. Мы никуда не едем". С видео было видно, что никто из других пассажиров в конфликт не вмешивался, они просто наблюдали. В конце концов пара с ребенком нерешительно вышла.

На инцидент отреагировал министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан. Он отметил, что не знает, что именно предшествовало конфликту. "Но что бы ему ни предшествовало, решение – не агрессия со стороны водителя, особенно в присутствии маленького ребенка, и тем более не споры о национальности", – написал министр в соцсети Х (Twitter).

Он выразил обеспокоенность тем, что на кадрах видео не видно, чтобы кто-то из пассажиров вступился за мужчину и ребенка.

"Понятно, что мы подсознательно хотим избежать подобных конфликтов. Но если вы окажетесь в подобной ситуации и не захотите или не сможете вмешаться сами, пожалуйста, позвоните на бесплатную линию экстренной помощи полиции Чешской Республики", – написал глава МВД.

Полиция Чехии заявила, что проводит проверку видео в социальных сетях. После выяснения обстоятельств будет принято решение о правовой квалификации.

Транспортное предприятие Праги DPP со своей стороны сообщило, что провело внутреннее расследование случая с водителем трамвая 7-го маршрута, и то, как водитель справился с рабочей ситуацией, "полностью противоречит не только внутренним правилам DPP, но и законам Чешской Республики и хорошим манерам".

"DPP не терпит и не будет терпеть такое поведение. Компания DPP использует все законодательные возможности для решения этого дела в рамках трудового законодательства", – заявили на предприятии.

Посол Украины в Чехии отреагировал на ситуацию, отметив, что такому агрессивному поведению водителей нет оправдания. Он выразил веру в то, что будут сделаны правильные выводы и "подобные инциденты не повторятся".

Напомним, в Чехии мужчина жестоко избил двух украинок, узнав об их национальности.

А в польском Гданьске напали на украинского водителя такси, нападавшему светит пять лет тюрьмы.