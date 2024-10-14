У польському Гданську напали на українського водія таксі, нападнику світить 5 років в’язниці

38-річному чоловікові, який напав на українського таксиста в польському Гданську, загрожує 5 років позбавлення волі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Один з гданських поліцейських, повертаючись до свого підрозділу, помітив чоловіка, який розмахував руками і кликав на допомогу. Це був водій таксі, на якого напали.

"Нападник душив чоловіка, плював на нього, обзивав і казав йому повертатися в Україну", – повідомили правоохоронці у понеділок.

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38-річний чоловік, який напав на українця, був зупинений поліцейським. Коли на місце події прибула підмога, у нього знайшли пакет з канабісом. Тест на алкотестері, своєю чергою, показав, що в його організмі було понад два проміле алкоголю.

Зловмиснику висунули звинувачення у "застосуванні насильства та національній образі". Він також відповідатиме за зберігання наркотиків.

Він перебуває під наглядом поліції. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, опитування на початку літа показало, що громадяни Польщі менш прихильно ставляться до українських біженців в усіх сферах, за винятком згоди приймати українських дітей до польських шкіл.

Раніше повідомлялося, що у Польщі зменшилась кількість працевлаштованих українців у порівнянні з минулим роком.