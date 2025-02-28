ЄС був змушений спростовувати фантазії РФ про "120 євро" протестувальникам у Грузії

Посол Європейського Союзу у Тбілісі Павел Герчинський відкинув як безпідставні фантазії Служби зовнішньої розвідки Росії про нібито плату учасникам антиурядових протестів у Грузії.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Перший канал Грузії.

Герчинський заявив, що не знає, з якою метою російська пропаганда "поширює таку брехню", і наголосив, що "це обурлива брехня, яка не має нічого спільного з реальністю".

"Це абсолютно безпідставні звинувачення, проста брехня. Я не думаю, що мені варто це коментувати", – додав посол.

Він звернув увагу на те, що протягом останніх трьох років Росія знищує Україну, а також "веде гібридні дії скрізь – в Центральній Африці, в Сирії, а також в Молдові, Грузії та багатьох інших країнах".

Напередодні російська розвідка нафантазувала, що ЄС нібито намагається "розпалити антиурядові протести" у Грузії та що для цього протестувальникам планують платити 120 євро на день за присутність на акціях.

Як відомо, масові протести у Грузії активізувалися з осені 2024 року через сумніви в оголошених владою результатах виборів, що закріпили владу керівної партії "Грузинська мрія", та заяву прем’єра про призупинення руху до членства у ЄС. Вимогою протестів є проведення нових парламентських виборів та звільнення затриманих на акціях.

Нещодавно у парламенті Грузії, де немає опозиції, ухвалили новий пакет репресивних законів, що розширюють можливості для покарання за участь у протестах і критику влади.

Також анонсували законопроєкт з додатковими правилами щодо діяльності ЗМІ.