У РФ вигадують, що ЄС нібито зібрався платити учасникам проєвропейських протестів у Грузії

Служба зовнішньої розвідки Росії заявила, що Євросоюз нібито намагається "розпалити антиурядові протести" у Грузії та що для цього протестувальникам планують платити 120 євро на день за присутність на акціях.

Як повідомляє "Європейська правда", повідомлення пресслужби СВР поширили низка російських медіа, серед яких "РИА Новости".

У заяві йдеться, що ЄС нібито намагається штучно активізувати протести у Грузії.

"Застосовуються спроби розгортання у Грузії вуличної протестної активності, що має стати доказом стійкості проєвропейських поглядів серед простих грузин. Представництву ЄС у Тбілісі виділені значні кошти для підтримки і координації маніфестацій. Кожному з учасників антиурядових виступів планують виплачувати до 120 євро за день "роботи", – заявила зовнішня розвідка РФ.

У заяві продовжують, що для цього нібито "пропрацьовують варіанти" завозити валюту до Тбілісі з посольства у Вірменії, якщо грузинська влада "заблокує канали фінансування підривних акцій".

Також у ній стверджують, що ЄС буцімто працює над згуртуванням грузинської опозиції та "спробує формувати антивладні настрої" серед блогерів, журналістів, айтівців, росіян, які виїхали до Грузії.

"Підконтрольні Брюсселю грузинські і європейські ЗМІ та ГО орієнтовані на промивання мізків цій фокусній групі байками про переваги співпраці з єдиною Європою і безвихідність обраного "Грузинською мрією" проросійського вектора політики", – заявили в СВР.

Як відомо, масові протести у Грузії активізувалися з осені 2024 року через сумніви в оголошених владою результатах виборів, що закріпили владу керівної партії "Грузинська мрія", та заяву прем’єра про призупинення руху до членства у ЄС. Вимогою протестів є проведення нових парламентських виборів та звільнення затриманих на акціях.

Нещодавно у парламенті Грузії, де немає опозиції, ухвалили новий пакет репресивних законів, що розширюють можливості для покарання за участь у протестах і критику влади.

Також анонсували законопроєкт з додатковими правилами щодо діяльності ЗМІ.

Прем’єр Грузії вважає, що пом'якшення закону про "іноагентів" – що спричинив першу хвилю протестів – більше не актуальне.

Прокуратура Грузії заявила про початок розслідування щодо "ворожої діяльності іноземної організації та діяльності організацій, що перебувають під іноземним контролем".