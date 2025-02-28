ЕС был вынужден опровергать фантазии РФ о "120 евро" протестующим в Грузии

Посол Европейского Союза в Тбилиси Павел Герчинский отверг как безосновательные фантазии Службы внешней разведки России о якобы плате участникам антиправительственных протестов в Грузии.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на Первый канал Грузии.

Герчинский заявил, что не знает, с какой целью российская пропаганда "распространяет такую ложь", и подчеркнул, что "это возмутительная ложь, которая не имеет ничего общего с реальностью".

"Это абсолютно безосновательные обвинения, простая ложь. Я не думаю, что мне стоит это комментировать", – добавил посол.

Он обратил внимание на то, что в течение последних трех лет Россия уничтожает Украину, а также "ведет гибридные действия везде – в Центральной Африке, в Сирии, а также в Молдове, Грузии и многих других странах".

Накануне российская разведка нафантазировала, что ЕС якобы пытается "разжечь антиправительственные протесты" в Грузии и что для этого протестующим планируют платить 120 евро в день за присутствие на акциях.

Как известно, массовые протесты в Грузии активизировались с осени 2024 года из-за сомнений в объявленных властями результатах выборов, закрепивших власть правящей партии "Грузинская мечта", и заявления премьера о приостановлении движения к членству в ЕС. Требованием протестов является проведение новых парламентских выборов и освобождение задержанных на акциях.

Недавно в парламенте Грузии, где нет оппозиции, приняли новый пакет репрессивных законов, расширяющих возможности для наказания за участие в протестах и критику власти.

Также анонсировали законопроект с дополнительными правилами относительно деятельности СМИ.