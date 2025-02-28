Трамп сказав при Зеленському, що він і за Україну, і за Росію
Президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що він виступає і за Україну, і за Росію.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Говорячи про свою роль у переговорах, Трамп сказав, що він "посередині".
"Я посередині. Я хочу вирішити це. Я за обох. Я б хотів, щоб це вирішилося. Це чудового говорити погано про когось іншого, але я хочу це вирішити. Якщо ми можемо це вирішити, чудово. Якщо ми не можемо цього вирішити, вони повинні будуть боротися до кінця. І хто знає, що трапиться.
Зеленський сказав Трампу, що з Владіміром Путіним – якого він назвав убивцею і терористом – неможливі територіальні компроміси.
Зеленський показав Трампу на зустрічі фото українських полонених, які були у російському полоні.