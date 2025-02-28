Трамп сказал при Зеленском, что он и за Украину, и за Россию

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что он выступает и за Украину, и за Россию.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Говоря о своей роли в переговорах, Трамп сказал, что он "посередине".

"Я посередине. Я хочу решить это. Я за обоих. Я бы хотел, чтобы это решилось. Это замечательного говорить плохо о ком-то другом, но я хочу это решить. Если мы можем это решить, отлично. Если мы не можем это решить, они должны будут бороться до конца. И кто знает, что случится.

Зеленский сказал Трампу, что с Владимиром Путиным – которого он назвал убийцей и террористом – невозможны территориальные компромиссы.

Зеленский показал Трампу на встрече фото украинских пленных, которые были в российском плену.