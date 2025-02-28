Угода про мінерали між США та Україною зірвалась

Підписання угоди про розробку українських корисних копалин між США та Україною у пʼятницю було зірване після того, як українська делегація достроково залишила Білий дім.

Цю інформацію підтвердило джерело CNN, повідомляє "Європейська правда".

Підписання угоди зірвалось після того, як Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім, а його спільна пресконференція з Трампом була скасована.

Нагадаємо, перед тим президенти України і США, а також віцепрезидент Джей Ді Венс посперечалися в Біломі домі при телекамерах і на підвищених тонах щодо війни в Україні.

Після цього Трамп заявив, що український президент "зневажив" Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".

Президент США також сказав на зустрічі з президентом Зеленським, що він виступає і за Україну, і за Росію.