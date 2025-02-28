Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом, а також після заяви президента США про те, що президент України не готовий до миру.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на посадовця Білого дому, пише "Європейська правда".

Телеканал CNN повідомив із посиланням на посадовця Білого дому, що пресконференція президентів України та США скасована.

Зеленський, покидаючи Білий дім, не відреагував на питання журналістів про те, чи була підписана угода про копалини.

Президент України залишає Білий дім скрін з трансляції

Зеленський, Трамп і віцепрезидент США Джей Ді Венс у п'ятницю посперечалися в Біломі домі при телекамерах і на підвищених тонах щодо війни в Україні.

Після цього Трамп заявив, що український президент "зневажив" Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".

Президент США також сказав на зустрічі з президентом Зеленським, що він виступає і за Україну, і за Росію.