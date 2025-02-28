Прем’єр Іспанії підтримав Україну та тлі скандалу у Білому домі

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес підтримав Україну та тлі суперечки між президентом України Володимиром Зеленським і керівниками США Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом у Білому домі.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну реакцію голова іспанського уряду розмістив на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Україно, Іспанія з тобою",– написав він трьома мовами: іспанською, англійською та українською.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

У відповідь Дональд Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".

Про свою підтримку України та Зеленського вже оголосили низка світових лідерів, включаючи президента Франції Емманюеля Макрона та прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска.