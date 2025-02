Дональд Туск підтримав Україну та Зеленського після скандалу в Білому домі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після зриву візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому через суперечку з президентом Трампом та віцепрезидентом Венсом заявив про підтримку українського народу.

Про це Туск написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Дональд Туск висловив свою підтримку без додаткових згадок про події у Білому домі, однак очевидно, що його повідомлення стосується саме скандалу у Вашингтоні.

"Дорогий Володимире Зеленський, дорогі українські друзі, ви не самотні", – написав польський прем’єр.

Dear @ZelenskyyUa, dear Ukrainian friends, you are not alone.