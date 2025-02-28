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Дональд Туск підтримав Україну та Зеленського після скандалу в Білому домі

Новини — П'ятниця, 28 лютого 2025, 20:58 — Христина Бондарєва

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після зриву візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому через суперечку з президентом Трампом та віцепрезидентом Венсом заявив про підтримку українського народу.

Про це Туск написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Дональд Туск висловив свою підтримку без додаткових згадок про події у Білому домі, однак очевидно, що його повідомлення стосується саме скандалу у Вашингтоні.

"Дорогий Володимире Зеленський, дорогі українські друзі, ви не самотні", – написав польський прем’єр.

Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Угода про мінерали між США та Україною зірвалась.

Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".

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Польща
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