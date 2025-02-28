Дональд Туск підтримав Україну та Зеленського після скандалу в Білому домі
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після зриву візиту президента України Володимира Зеленського до Білого дому через суперечку з президентом Трампом та віцепрезидентом Венсом заявив про підтримку українського народу.
Про це Туск написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
Дональд Туск висловив свою підтримку без додаткових згадок про події у Білому домі, однак очевидно, що його повідомлення стосується саме скандалу у Вашингтоні.
"Дорогий Володимире Зеленський, дорогі українські друзі, ви не самотні", – написав польський прем’єр.
Dear @ZelenskyyUa, dear Ukrainian friends, you are not alone.– Donald Tusk (@donaldtusk) February 28, 2025
Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.
Угода про мінерали між США та Україною зірвалась.
Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".