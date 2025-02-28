Премьер Испании поддержал Украину и на фоне скандала в Белом доме

Премьер-министр Испании Педро Санчес поддержал Украину и спор между президентом Украины Владимиром Зеленским и руководителями США Дональдом Трампом и Джей Ди Венсом в Белом доме.

Как сообщает "Европейская правда", ответную реакцию глава испанского правительства разместил на своей странице в соцсети Х.

"Украина, Испания с тобой",– написал он на трех языках: испанском, английском и украинском.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

В ответ Дональд Трамп заявил, что украинский президент "пренебрег" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".

О своей поддержке Украины и Зеленского уже объявили ряд мировых лидеров, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Польши Дональда Туска.