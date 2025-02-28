Очільники ЄС українською мовою підтримали Зеленського після подій у США

Президентка Європейської ради Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської ради Антоніу Кошта опублікували ідентичні заяви українською мовою з підтримкою України після сварки в Білому домі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн і Кошта у своїх заявах звернулись до Зеленського, зазначивши, що його гідність "вшановує хоробрість українського народу".

"Будьте сильним, будьте сміливим, будьте безстрашним. Ви ніколи не будете самотнім, дорогий Президенте. Ми продовжимо працювати з Вами заради справедливого і сталого миру", – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

У відповідь Дональд Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".

Європейські лідери тим часом публічно підтримали Україну.