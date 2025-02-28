Руководители ЕС на украинском языке поддержали Зеленского после событий в США

Президент Европейского совета Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта опубликовали идентичные заявления на украинском языке с поддержкой Украины после ссоры в Белом доме.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен и Кошта в своих заявлениях обратились к Зеленскому, отметив, что его достоинство "чтит храбрость украинского народа".

"Будьте сильным, будьте смелым, будьте бесстрашным. Вы никогда не будете одиноким, дорогой Президент. Мы продолжим работать с Вами ради справедливого и устойчивого мира", – говорится в сообщении.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

В ответ Дональд Трамп заявил, что украинский президент "презрел" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".

Европейские лидеры тем временем публично поддержали Украину.