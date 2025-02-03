Маск хочет закрыть USAID и говорит, что Трамп согласился

Илон Маск заявил, что говорил с президентом США Дональдом Трампом об Агентстве по международному развитию (USAID), и глава Белого дома якобы согласился, что "мы должны его закрыть".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Axios.

Комментарий Маска появился рано утром в понедельник после сообщений о том, что представители Департамента эффективности правительства (DOGE), который возглавляет миллиардер, посетили штаб-квартиру USAID в Вашингтоне и получили доступ к засекреченным помещениям и данным американских граждан.

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Маск рассказал во время поздней ночной дискуссии с бывшим сопредседателем DOGE Вивеком Рамасвами и сенатором Джони Эрнст о своих разговорах с Трампом по поводу USAID. По его словам, он несколько раз переспрашивал президента, уверен ли он, что хочет закрыть агентство. По словам Маска, Трамп согласился это сделать.

Хотя представители Трампа не сразу ответили на запрос издания о комментариях, президент США заявил журналистам ранее в воскресенье, что USAID "управляют радикальные сумасшедшие, и мы выгоним их оттуда, а затем примем решение" относительно его будущего.

Генеральный директор Tesla и SpaceX также обвинил агентство, ответственное за администрирование гражданской иностранной помощи и содействия развитию, в "невероятной политической ангажированности".

Эрнст, которая ранее уже проводила расследование в отношении USAID, сказала, что "возможно, есть определенные аргументы относительно важной работы, которая подпадает под сферу деятельности USAID, но факт остается фактом: она была омрачена этими недобропорядочными субъектами".

Она предложила, если есть "действительно хорошие проамериканские программы, давайте перенесем их в Государственный департамент", на что Маск ответил: "Именно так".

Эрнст подчеркнула необходимость надзора, приводя примеры того, что, по ее словам, она считает расточительством в USAID, а Рамасвами сказал, что существует потребность в "ликвидации" агентства.

Маск заявил, что он стремится закрыть USAID, потому что это "миска с червями" без яблока, поэтому нужно "избавиться от всего этого", потому что это "не подлежит восстановлению".

В воскресенье демократы Сената обратились к госсекретарю Марко Рубио с письмом, в котором требовали ответов и выражали обеспокоенность тем, что действия представителей DOGE и последующее отправление в административный отпуск руководящего состава USAID могут поставить под угрозу национальную безопасность.

В течение последней недели около 100 сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) были отправлены в административный отпуск, а Маск заявил, что этой организации "пора умереть".

25 января 2025 года США приостановили всю невоенную международную помощь на 90 дней. Тогда представитель USAID сообщал, что сотрудникам, ответственным за проекты в Украине, было приказано остановить всю работу.

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