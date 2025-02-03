Шольц обіцяє тарифний удар ЄС у відповідь Трампу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ЄС може відреагувати власними тарифами у відповідь на погрози президента США Дональда Трампа – але наголосив, що, на його погляд, співпраця важливіша.

Про це він заявив, прибувши в Брюссель на неформальний саміт лідерів ЄС у понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Шольц сказав, що на зустрічі у понеділок лідери ЄС обговорять співпрацю зі Сполученими Штатами.

"І США, і Європа отримують зиск від обміну товарами, від обміну послугами. Якщо зараз митна політика це ускладнить, то це було б поганим і для США, і для Європи", – сказав німецький канцлер.

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Він наголосив, що ЄС здатний відреагувати на митну політику своєю митною політикою: "Ми мусимо це зробити і ми це зробимо". Водночас він підкреслив, що метою має бути продовження співпраці зі Сполученими Штатами.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас наголосила, що потенційна "торгова війна" між США та Європою була б на шкоду обом сторонам.

Нагадаємо, Дональд Трамп анонсував 25-відсоткові тарифи на імпорт з Мексики та Канади, а ці держави відреагували своїми тарифами у відповідь на мита Трампа.

Також Трамп пригрозив обкласти додатковими митами товари з ЄС.

Детальніше на цю тему – у статті Дональд Трамп змінює торгові правила для світу. Що має робити Україна.