Шольц обещает тарифный удар ЕС в ответ Трампу

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС может отреагировать собственными тарифами в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа – но подчеркнул, что, на его взгляд, сотрудничество является более важным.

Об этом он заявил, прибыв в Брюссель на неформальный саммит лидеров ЕС в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Шольц сказал, что на встрече в понедельник лидеры ЕС обсудят сотрудничество с Соединенными Штатами.

"И США, и Европа получают выгоду от обмена товарами, от обмена услугами. Если сейчас таможенная политика это усложнит, то это было бы плохо и для США, и для Европы", – сказал немецкий канцлер.

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Он подчеркнул, что ЕС способен отреагировать на таможенную политику своей таможенной политикой: "Мы должны это сделать и мы это сделаем". В то же время он подчеркнул, что целью должно быть продолжение сотрудничества с Соединенными Штатами.

Высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отметила, что потенциальная "торговая война" между США и Европой была бы во вред обеим сторонам.

Напомним, Дональд Трамп анонсировал 25-процентные тарифы на импорт из Мексики и Канады, а эти государства отреагировали своими тарифами в ответ на пошлины Трампа.

Также Трамп пригрозил обложить дополнительными пошлинами товары из ЕС.

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