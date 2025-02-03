Прем'єрка Данії про Гренландію: якщо Трамп хоче посилити безпеку у регіоні – ми знайдемо рішення

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен повторила позицію Копенгагена про те, що Гренландія "не продається", та зазначила, що якщо Дональд Трамп говорить про приєднання острова з міркувань посилення безпеки в Арктиці – Данія бачить способи домовитися про рішення, яке вирішить цю ситуацію.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у спілкуванні зі ЗМІ перед неформальним самітом лідерів ЄС 3 лютого.

Фредеріксен зазначила, що Данія чітко окреслила свою позицію стосовно прагнення президента США "купити Гренландію" і що її підтримали також інші європейські держави.

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Прем'єрка Данії підкреслила: суверенітет усіх країн світу має поважатись, а Гренландія зараз – частина Королівства Данія і вона не продається.

"Я цілковито погоджуюся з американцями у тому, що крайня Північ, Арктика набуває все більшої ваги з точки зору оборони, безпеки та стримування. Можна знайти способи забезпечити більшу присутність на Гренландії. Вони (американці) вже там, і можуть отримати більше можливостей. І так само ми, Данія, хочемо нарощувати присутність… Тож якщо мова про те, щоб забезпечити більшу безпеку у нашій частині світу – ми можемо знайти рішення", – сказала Фредеріксен.

Як відомо, останніми тижнями Дональд Трамп знову заговорив про бажання придбати Гренландію, стратегічно важливий і багатий на корисні копалини арктичний острів у складі Данії. Перші такі заяви лунали від нього ще під час першої президентської каденції.

Державний секретар США Марко Рубіо наполягає, що слова Трампа – не жарт.

За даними FT, влада Данії запропонувала ЄС і НАТО спільну стратегію щодо зазіхань Трампа на Гренландію, яка полягає в тому, щоб утриматись від реакції на заяви президента США.

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