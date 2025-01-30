Держсекретар США запевняє, що Трамп всерйоз налаштований щодо Гренландії

Державний секретар США Марко Рубіо наполягає, що американський президент Дональд Трамп всерйоз налаштований на купівлю Гренландії – острова у складі Данії.

Про це він сказав в інтервʼю журналістці Мегін Келлі, повідомляє "Європейська правда".

Рубіо наголосив, що слова Трампа стосовно безпекової ситуації в Арктичному регіоні, де розташована Гренландія – "це не жарт".

"Йдеться не про придбання землі з метою придбання землі. Це в наших національних інтересах, і це питання має бути вирішене. Трамп оголосив, що він має намір це зробити, а саме – придбати її", – підкреслив держсекретар.

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Він відмовився спекулювати на тему того, чи вдасться за президентства Трампа отримати контроль над Гренландією.

"Очевидно, це є пріоритетом президента, який зробив це питання важливим… Я думаю, що ви можете бути впевнені в тому, що через чотири роки наші інтереси в Арктиці будуть більш захищеними", – зауважив Рубіо.

Останніми тижнями Дональд Трамп знову заговорив про бажання придбати Гренландію, стратегічно важливий і багатий на корисні копалини арктичний острів у складі Данії.

За даними FT, влада Данії запропонувала ЄС і НАТО спільну стратегію щодо зазіхань Трампа на Гренландію, яка полягає в тому, щоб утриматись від реакції на заяви президента США.

Данія також вирішила інвестувати додаткові ресурси в оборону Арктичного регіону.

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