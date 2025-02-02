Генсек НАТО не вважає загрозою для Альянсу інтерес Трампа до Гренландії
Генсек НАТО Марк Рютте не вважає, що реалізація президентом США Дональдом Трампом намірів заволодіти Гренландією може стати кінцем Альянсу.
Про це він сказав в інтерв’ю Bild, передає "Європейська правда".
"Ні", – сказав Рютте, відповідаючи на питання про можливий кінець НАТО у разі застосуванням Трампом сили для заволодіння Гренландією.
Водночас, зазначив генсек, Трамп правий у своєму занепокоєнні щодо безпеки в Арктиці.
Він також схвально оцінив розмову прем’єр-міністерки Данії Метте Фредеріксен за Трампом.
"По суті, мова йшла про високу нагальність оборони на крайній півночі. Йдеться не лише про Гренландію, а й про Ісландію, Норвегію, Фінляндію, Швецію та Канаду. Ми всі повинні працювати разом, щоб захистити ці території. І Трамп має рацію в цьому", – зазначив Рютте.
Впродовж останніх тижнів Трамп знову заговорив про бажання придбати Гренландію, стратегічно важливий і багатий на корисні копалини арктичний острів у складі Данії.
За даними FT, влада Данії запропонувала ЄС і НАТО спільну стратегію щодо зазіхань Трампа на Гренландію, яка полягає в тому, щоб утриматись від реакції на заяви президента США.
Данія також вирішила інвестувати додаткові ресурси в оборону Арктичного регіону.
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