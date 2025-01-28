ЗМІ розповіли про стратегію ЄС і НАТО щодо зазіхань Трампа на Гренландію

Влада Данії запропонувала ЄС і НАТО спільну стратегію щодо зазіхань Дональда Трампа на Гренландію, яка полягає в тому, щоб утриматись від реакції на заяви президента США.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, інформує "Європейська правда".

Видання пише, що ЄС і НАТО взяли "обітницю мовчання" щодо заяв Трампа про Гренландію, і ця позиція узгоджена з офіційним Копенгагеном.

За словами чотирьох посадовців, ця стратегія підкреслює, що союзники США намагаються зрозуміти, як впоратися з агресивною дипломатією Трампа.

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Джерела зазначають, що після "агресивної" розмови Трампа з данською прем’єркою Метте Фредеріксен Копенгаген перейшов у "кризовий режим".

Трамп раніше погрожував запровадити тарифи проти Данії, а цими вихідними він повторив, що "отримає" Гренландію.

Данські та європейські посадовці спочатку сподівалися, що коментарі Трампа про захоплення Гренландії були тактикою, спрямованою на отримання більшого впливу на цю територію.

Однак, як розповів один з посадовців, зараз вони зрозуміли, що ситуацію "слід сприймати набагато серйозніше", враховуючи глобальні наслідки неспроможності НАТО або ЄС засудити порушення національного суверенітету одним з їхніх союзників.

Але офіційні особи Данії, ЄС і НАТО поки що вирішили звести до мінімуму публічні дискусії, оскільки Копенгаген вважає, що відкрите протистояння з Трампом тільки посилить кризу.

"Схоже, що у випадку з Трампом найбезпечнішим варіантом буде не привертати уваги. Сподіваюся, він відволічеться на що-небудь інше", – сказав один європейський високопосадовець.

Інший співрозмовник видання зауважив, що підхід "око за око" не є корисним, але водночас наголосив, що в Європі дотримуються основних принципів, "таких як національний суверенітет і територіальна цілісність, які повинні поважатися".

"Ми готові, і данці це знають, підтвердити це, коли це буде потрібно", – підкреслив він.

Ще одне джерело видання розповіло, що наразі високопосадовці в Брюсселі, Копенгагені та гренландській столиці Нууку обговорюють, як можна зміцнити партнерство з Гренландією у сфері видобутку критично важливої сировини та енергетики.

Він додав, що ЄС не хоче, щоб виглядало так, ніби він робить пропозицію після багатьох років бездіяльності, "тому що Трамп поставив це питання на порядок денний".

Водночас деякі посадовці висловили занепокоєння щодо того, чи зможе Європа запропонувати якусь переконливу відповідь на погрози Трампа щодо Гренландії.

"Я не кажу, що у нас немає плану. Але у нас немає альтернативного підходу", – сказав один з посадовців.

Як відомо, 27 січня головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас виключила проведення будь-яких переговорів про статус Гренландії.

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