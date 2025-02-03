Премьер Дании Метте Фредериксен повторила позицию Копенгагена о том, что Гренландия "не продается", и отметила, что если Дональд Трамп говорит о присоединении острова из соображений усиления безопасности в Арктике – Дания видит способы договориться о решении, которое решит эту ситуацию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в общении со СМИ перед неформальным саммитом лидеров ЕС 3 февраля.

Фредериксен отметила, что Дания четко обозначила свою позицию относительно стремления президента США "купить Гренландию" и что ее поддержали также другие европейские государства.

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Премьер Дании подчеркнула: суверенитет всех стран мира должен уважаться, а Гренландия сейчас – часть Королевства Дания и она не продается.

"Я полностью согласна с американцами в том, что крайний Север, Арктика приобретает все больший вес с точки зрения обороны, безопасности и сдерживания. Можно найти способы обеспечить большее присутствие на Гренландии. Они (американцы) уже там, и могут получить больше возможностей. И так же мы, Дания, хотим наращивать присутствие... Поэтому если речь о том, чтобы обеспечить большую безопасность в нашей части мира – мы можем найти решение", – сказала Фредериксен.

Как известно, в последние недели Дональд Трамп снова заговорил о желании приобрести Гренландию, стратегически важный и богатый полезными ископаемыми арктический остров в составе Дании. Первые такие заявления звучали от него еще во время первой президентской каденции.

Государственный секретарь США Марко Рубио настаивает, что слова Трампа – не шутка.

По данным FT, власти Дании предложили ЕС и НАТО совместную стратегию относительно посягательств Трампа на Гренландию, которая заключается в том, чтобы воздержаться от реакции на заявления президента США.

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