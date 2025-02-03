Швеція каже, що пошкодження латвійського кабелю у Балтійському морі не було диверсією

Швеція відпустила судно Vezhen, підозрюване у пошкодженні латвійського підводного оптоволоконного кабелю між Латвією і Швецією 26 січня.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на SVT, про це повідомила в понеділок прокуратура країни.

Прокуратура зазначила, що розслідування довело: пошкодження кабелю не було диверсією.

"Слідство наразі чітко показує, що мова не йде про диверсію. Встановлено, що обриву кабелю сприяла комбінація погодних умов, а також недоліки обладнання та морської підготовки. Попереднє розслідування було систематичним і ретельним", – зазначили у прокуратурі.

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Водночас слідству вдалося встановити, що саме це судно стало причиною обриву кабелю.

Тепер арешт із судна знімається і воно може залишити Карлскруну, де воно стояло на якорі після інциденту.

Шведська прокуратура кілька днів тому видала ордер на затримання судна Vezhen в Балтійському морі. 27 січня, представники шведської влади піднялися на борт заарештованого судна.

Розслідування щодо можливої диверсії після пошкодження підводного оптоволоконного кабелю між Латвією і Швецією шведська прокуратура почала 26 січня.