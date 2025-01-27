Шведська влада піднялася на борт судна, арештованого через пошкодження кабелю

Шведська влада піднялася на борт судна під мальтійським прапором, затриманого у зв'язку з останнім проривом кабелю у Балтійському морі, щоб почати розслідування.

Про це повідомила в понеділок, 27 січня, Служба безпеки Швеції, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Як відомо, шведська прокуратура в неділю 26 січня ввечері оголосила про початок розслідування щодо можливої диверсії після пошкодження підводного оптоволоконного кабелю, що з'єднує Латвію зі шведським островом Готланд.

Тоді ж прокурори видали ордер на затримання судна в Балтійському морі, яке підозрюється в здійсненні диверсії. У понеділок, 27 січня, представники шведської влади піднялися на борт арештовано судна.

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"Ми можемо підтвердити, що представники шведської влади перебували на борту судна для проведення слідчих дій", – заявив речник Служби безпеки Швеції Йохан Вікстром.

Він відмовився коментувати подальші подробиці розслідування.

Як зазначає агентство, балкер Vezhen, який болгарська судноплавна компанія Navigation Maritime Bulgare включила до свого флоту, пройшов повз оптоволоконний кабель о 00:45 за Гринвічем у неділю, 26 січня.

Керівник болгарської компанії, капітан Александар Калчев, сказав, що балкер міг зачепити балтійський підводний кабель, який був пошкоджений у неділю. Він сказав, що один з якорів судна впав на морське дно під час сильного вітру, і що в цьому не було злого умислу.

"Їм (екіпажу) було доручено допомагати владі, і ситуація не загострювалася, на цей момент вона спокійна", – сказав він в коментарі агентству та додав, що спершу екіпаж утримували під дулом пістолета.

Варто звернути увагу на те, що 14 січня генсек НАТО Марк Рютте оголосив про запуск місії "Балтійський вартовий" (Baltic Sentry), що патрулюватиме у найважливіших районах Балтійського моря для охорони підводної інфраструктури.

Це відбулося після серії інцидентів з пошкодженням підводної інфраструктури у Балтиці та загроз, які становить "тіньовий флот" танкерів, що перевозять російську нафту.