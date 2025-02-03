Швеция говорит, что повреждение латвийского кабеля в Балтийском море не было диверсией

Швеция отпустила судно Vezhen, подозреваемое в повреждении латвийского подводного оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией 26 января.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на SVT, об этом сообщила в понедельник прокуратура страны.

Прокуратура отметила, что расследование доказало: повреждение кабеля не было диверсией.

"Следствие пока четко показывает, что речь не идет о диверсии. Установлено, что обрыву кабеля способствовала комбинация погодных условий, а также недостатки оборудования и морской подготовки. Предварительное расследование было систематическим и тщательным", – отметили в прокуратуре.

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В то же время следствию удалось установить, что именно это судно стало причиной обрыва кабеля.

Теперь арест с судна снимается и оно может покинуть Карлскруну, где оно стояло на якоре после инцидента.

Шведская прокуратура несколько дней назад выдала ордер на задержание судна Vezhen в Балтийском море. 27 января, представители шведских властей поднялись на борт арестованного судна.

Расследование относительно возможной диверсии после повреждения подводного оптоволоконного кабеля между Латвией и Швецией шведская прокуратура начала 26 января.