У Берліні проводили поліцейську операцію через ляльок у каналі, що скидалися на потопельників

Плаваючі у воді ляльки, схожі на людей, стали причиною поліцейської операції на берлінському каналі Ландверканал.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання BZ.

За словами речниці поліції, близько 7:30 ранку в поліцію надійшло кілька екстрених дзвінків. Аварійні служби поспішили до водойми в районі Лохмюленбрюкке в Берліні – Нойкьольн.

Через деякий час все стало зрозуміло: у воді плавали лише пластикові ляльки в одязі.

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За словами речниці, їх виловила водна поліція. Поки незрозуміло, хто стоїть за акцією.

BZ опублікувало фото, на якому було зображено п'ять одягнених ляльок, на перший погляд схожих на неживих людей.

"Тіла" плавали у воді обличчям донизу. Всі були одягнені в куртки з капюшонами і штани.

Нагадаємо, торік восени місцевий політик на півночі Німеччини, який опублікував фотографію секс-ляльки у футболці клубу "Санкт-Паулі" з петлею на шиї, пішов у відставку після хвилі критики.

Перед цим Міністерство закордонних справ Сербії надіслало ноту протесту посольству Хорватії у зв’язку зі спаленням на фестивалі ляльки з обличчям сербського президента Александара Вучича.