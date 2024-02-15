Сербія висловила протест Хорватії через спалення на карнавалі ляльки з обличчям Вучича
Міністерство закордонних справ Сербії надіслало ноту протесту посольству Хорватії у зв’язку зі спаленням на фестивалі ляльки з обличчям сербського президента Александара Вучича.
Про це повідомляє "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".
"Спалення ляльки в образі президента Сербії – це абсолютно неприйнятний вчинок, що суперечить спільно задекларованим намірам повної нормалізації відносин і покращення співпраці", – заявили в МЗС Сербії.
Очільник МЗС Сербії Івіца Дачич також вийшов з окремою заявою, у якій засудив вчинок учасників карнавалу.
Сам Александар Вучич прокоментував подію словами, що його це особливо не образило і що він "позаздрив би, якби спалили ляльку з обличчям іншого серба".
Нагадаємо, у хорватському місті Каштела 13 лютого відбувся традиційний костюмований карнавал, під час якого спалили опудала президентів Росії та Сербії Владіміра Путіна та Александара Вучича як "винуватців торішніх проблем".
Перед тим у Дюссельдорфі на карнавалі у так званий "божевільний понеділок" – перший день тижня перед початком Великого посту – продемонстрували величезні карикатурні фігури патріарха РПЦ Кирила й президента РФ Владіміра Путіна.