Сербія висловила протест Хорватії через спалення на карнавалі ляльки з обличчям Вучича

Міністерство закордонних справ Сербії надіслало ноту протесту посольству Хорватії у зв’язку зі спаленням на фестивалі ляльки з обличчям сербського президента Александара Вучича.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

"Спалення ляльки в образі президента Сербії – це абсолютно неприйнятний вчинок, що суперечить спільно задекларованим намірам повної нормалізації відносин і покращення співпраці", – заявили в МЗС Сербії.

Очільник МЗС Сербії Івіца Дачич також вийшов з окремою заявою, у якій засудив вчинок учасників карнавалу.

Сам Александар Вучич прокоментував подію словами, що його це особливо не образило і що він "позаздрив би, якби спалили ляльку з обличчям іншого серба".

Нагадаємо, у хорватському місті Каштела 13 лютого відбувся традиційний костюмований карнавал, під час якого спалили опудала президентів Росії та Сербії Владіміра Путіна та Александара Вучича як "винуватців торішніх проблем".

Перед тим у Дюссельдорфі на карнавалі у так званий "божевільний понеділок" – перший день тижня перед початком Великого посту – продемонстрували величезні карикатурні фігури патріарха РПЦ Кирила й президента РФ Владіміра Путіна.