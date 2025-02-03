В Берлине проводили полицейскую операцию из-за кукол в канале, похожих на утопленников

Плавающие в воде куклы, похожие на людей, стали причиной полицейской операции на берлинском канале Ландверканал.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание BZ.

По словам пресс-секретаря полиции, около 7:30 утра в полицию поступило несколько экстренных звонков. Аварийные службы поспешили к водоему в районе Лохмюленбрюкке в Берлине – Нойкёльн.

Через некоторое время все стало понятно: в воде плавали лишь пластиковые куклы в одежде.

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По словам пресс-секретаря, их выловила водная полиция. Пока неясно, кто стоит за акцией.

BZ опубликовало фото, на котором было изображено пять одетых кукол, на первый взгляд похожих на неживых людей.

"Тела" плавали в воде лицом вниз. Все были одеты в куртки с капюшонами и штаны.

Напомним, осенью прошлого года местный политик на севере Германии, который опубликовал фотографию секс-куклы в футболке клуба "Санкт-Паули" с петлей на шее, ушел в отставку после волны критики.

Перед этим Министерство иностранных дел Сербии направило ноту протеста посольству Хорватии в связи с сожжением на фестивале куклы с лицом сербского президента Александара Вучича.