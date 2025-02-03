ЗМІ: Україна та адміністрація Трампа узгоджують графік зустрічей

В Офісі президента заявили, що українська сторона зараз узгоджує графік зустрічей з адміністрацією американського президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на проінформованих співрозмовників у ОП, пише "Європейська правда".

Пізно ввечері 2 лютого Трамп заявив, що переговори з Україною та Росією щодо завершення війни проходять "досить добре".

"Ми маємо справу з Україною і Росією… У нас заплановані зустрічі і переговори з різними сторонами, в тому числі з Україною і Росією. І я думаю, що ці дискусії проходять досить добре", – сказав він, не уточнюючи деталей.

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Після цього співрозмовники журналістів у ОП розповіли, що українська сторона зараз узгоджує графік зустрічей з адміністрацією Трампа.

За даними ЗМІ, Трамп доручив підготувати телефонну розмову з Владіміром Путіним, яка матиме на меті організацію зустрічі.

1 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що виключення України з переговорів між США та Росією про війну в Україні було б "дуже небезпечним", і попросив продовжити дискусії між Києвом і Вашингтоном для розробки плану припинення вогню.

3 лютого агентство Reuters із посиланням на російських співрозмовників писало, що Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати розглядаються Росією як можливі місця проведення саміту між Трампом і Путіним.