Трамп розповів, що переговори про завершення війни в Україні йдуть "досить добре"

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з Україною та Росією щодо завершення війни проходять "досить добре".

Як пише "Європейська правда", про це він сказав журналістам пізно ввечері 2 лютого, його слова наводить RFE/RL.

У своїх коментарях президент США позитивно оцінив переговори, які, за його словами, Сполучені Штати ведуть з Україною і Росією.

"Ми маємо справу з Україною і Росією… У нас заплановані зустрічі і переговори з різними сторонами, в тому числі з Україною і Росією. І я думаю, що ці дискусії проходять досить добре", – сказав він, не уточнюючи деталей.

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Кількома годинами раніше спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог попередив, що обидві сторони повинні будуть піти на поступки, якщо вони сподіваються домовитися про врегулювання війни.

Як зазначив Келлог, президент України Володимир Зеленський "вже дав зрозуміти, що пом'якшить свою позицію щодо землі". "І (лідеру Росії Владіміру) Путіну також доведеться пом'якшити свої позиції", – сказав представник Трампа.

"З часом ми будемо обговорювати це з усіма, і, можливо, в найближчій перспективі. І це добре для обох сторін", – додав він.

Нагадаємо, Кіт Келлог також повідомляв, що у США хочуть, аби Україна провела вибори, особливо якщо буде укладено угоду про "перемирʼя".

А Володимир Зеленський заявив 1 лютого, що виключення України з переговорів між США та Росією про війну в Україні було б "дуже небезпечним", і попросив продовжити дискусії між Києвом і Вашингтоном для розробки плану припинення вогню.