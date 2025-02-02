Зеленський назвав небезпечними розмови США з РФ без залучення України

Президент Володимир Зеленський заявив у суботу, що виключення України з переговорів між США та Росією про війну в Україні було б "дуже небезпечним", і попросив продовжити дискусії між Києвом і Вашингтоном для розробки плану припинення вогню.

Про це він заявив в ексклюзивному інтерв'ю агентству Associated Press, передає "Європейська правда".

Зеленський заявив, що Росія не хоче брати участь у переговорах про припинення вогню або обговорювати будь-які поступки, які Кремль трактує як програш у той час, коли його війська мають перевагу на полі бою.

Він сказав, що президент США Дональд Трамп може посадити лідера Росії Владіміра Путіна за стіл переговорів, погрожуючи санкціями, спрямованими на російську енергетичну та банківську системи, а також продовженням підтримки українських військових.

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"Я думаю, що це найближчі і найважливіші кроки", – сказав він.

Зауваження Зеленського прозвучали після п'ятничних коментарів Трампа, який заявив, що американські та російські офіційні особи "вже говорять" про припинення війни. Трамп сказав, що його адміністрація провела "дуже серйозні" дискусії з Росією, але не уточнив, про що саме.

Трамп заявив, що він і Путін можуть зробити щось "значне" для припинення війни Росії в Україні

"У них можуть бути свої відносини, але говорити про Україну без нас – це небезпечно для всіх", – сказав Зеленський.

Він сказав, що його команда контактує з адміністрацією Трампа, але ці дискусії відбуваються на "загальному рівні", і він вірить, що незабаром відбудуться особисті зустрічі для розробки більш детальних домовленостей.

"Нам потрібно більше працювати над цим", – сказав він, додавши, що Трамп зі зрозумілих причин був зосереджений на внутрішніх питаннях у перші тижні після своєї інавгурації.

За даними ЗМІ, Трамп доручив підготувати телефонну розмову з Владіміром Путіним, яка матиме на меті організацію зустрічі.

Нещодавно президент США вимагав від Росії "укласти угоду" для завершення війни в Україні, пообіцявши в протилежному випадку посилення санкцій і тарифів проти Москви.

Він також сказав, що домагатиметься зниження цін на нафту для припинення війни.