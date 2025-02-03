СМИ: Украина и администрация Трампа согласовывают график встреч

В Офисе президента заявили, что украинская сторона сейчас согласовывает график встреч с администрацией американского президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на проинформированных собеседников в ОП, пишет "Европейская правда".

Поздно вечером 2 февраля Трамп заявил, что переговоры с Украиной и Россией по завершению войны проходят "достаточно хорошо".

"Мы имеем дело с Украиной и Россией... У нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, в том числе с Украиной и Россией. И я думаю, что эти дискуссии проходят достаточно хорошо", – сказал он, не уточняя деталей.

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После этого собеседники журналистов в ОП рассказали, что украинская сторона сейчас согласовывает график встреч с администрацией Трампа.

По данным СМИ, Трамп поручил подготовить телефонный разговор с Владимиром Путиным, который будет иметь целью организацию встречи.

1 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что исключение Украины из переговоров между США и Россией о войне в Украине было бы "очень опасным", и попросил продолжить дискуссии между Киевом и Вашингтоном для разработки плана прекращения огня.

3 февраля агентство Reuters со ссылкой на российских собеседников писало, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты рассматриваются Россией как возможные места проведения саммита между Трампом и Путиным.