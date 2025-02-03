Telegraph: Трамп може накласти 10%-ві мита на імпорт з ЄС

В оточенні президента США Дональда Трампа обговорюють плани запровадити 10-відсоткові мита на товари з Європейського Союзу.

Про це газета The Telegraph дізналась від джерела, близького до адміністрації Трампа, повідомляє "Європейська правда".

За словами джерела The Telegraph, наразі в команді президента США немає загальної згоди стосовно тарифів проти ЄС, "але дехто хоче запровадити 10-відсоткові тарифи".

"Говорять про те, щоб накласти їх на весь імпорт з ЄС", – додав співрозмовник.

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Як нагадує The Telegraph, під час свого першого терміну Дональд Трамп запровадив 25-відсоткові мита на імпорт сталі та 10-відсоткові на алюміній з Європейського Союзу.

У відповідь у 2018 році ЄС запровадив мита на американські товари, зокрема віскі, мотоцикли та джинсову тканину.

Нагадаємо, Дональд Трамп анонсував 25-відсоткові тарифи на імпорт з Мексики та Канади, а ці держави відреагували своїми тарифами у відповідь на мита Трампа.

Також Трамп пригрозив обкласти додатковими митами товари з ЄС.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас наголосила, що потенційна "торгова війна" між США та Європою була б на шкоду обом сторонам.

Детальніше на цю тему – у статті Дональд Трамп змінює торгові правила для світу. Що має робити Україна.