Telegraph: Трамп может наложить 10%-ные пошлины на импорт из ЕС

В окружении президента США Дональда Трампа обсуждают планы ввести 10-процентные пошлины на товары из Европейского Союза.

Об этом газета The Telegraph узнала от источника, близкого к администрации Трампа, сообщает "Европейская правда".

По словам источника The Telegraph, пока в команде президента США нет общего согласия относительно тарифов против ЕС, "но некоторые хотят ввести 10-процентные тарифы".

"Говорят о том, чтобы наложить их на весь импорт из ЕС", – добавил собеседник.

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Как напоминает The Telegraph, во время своего первого срока Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные на алюминий из Европейского Союза.

В ответ в 2018 году ЕС ввел пошлины на американские товары, в частности виски, мотоциклы и джинсовую ткань.

Напомним, Дональд Трамп анонсировал 25-процентные тарифы на импорт из Мексики и Канады, а эти государства отреагировали своими тарифами в ответ на пошлины Трампа.

Также Трамп пригрозил обложить дополнительными пошлинами товары из ЕС.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отметила, что потенциальная "торговая война" между США и Европой была бы во вред обеим сторонам.

Подробнее на эту тему – в статье Дональд Трамп меняет торговые правила для мира. Что должна делать Украина.