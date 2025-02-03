На Гренландії хочуть заборонити іноземні пожертви політичним партіям

На острові Гренландія, про купівлю якого говорить президент США Дональд Трамп, зареєстрували законопроєкт про заборону іноземних пожертв політичним партіям.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Ініційований гренландським урядом законопроєкт має на меті "захистити політичну цілісність Гренландії".

Він передбачає заборону отримувати внески від іноземних або анонімних донорів усім партіям, включно з їхніми місцевими представництвами та молодіжними організаціями.

Реклама:

Ініціатива "повинна розглядатися у світлі геополітичних інтересів у Гренландії та поточної ситуації... коли представники союзної наддержави висловили свою зацікавленість у захопленні та контролі над Гренландією", ідеться в документі.

Оскільки уряд Гренландії має більшість у парламенті, законопроєкт, імовірно, буде ухвалений після його представлення у вівторок, 4 лютого, і може набути чинності негайно.

Вибори до парламенту Гренландії мають відбутися до 6 квітня 2025 року, і на острові висловлюють побоювання щодо можливого іноземного втручання.

Як відомо, останніми тижнями Трамп знову заговорив про бажання придбати Гренландію, стратегічно важливий і багатий на корисні копалини арктичний острів у складі Данії. Перші такі заяви лунали від нього ще під час першої президентської каденції.

Державний секретар США Марко Рубіо наполягає, що слова Трампа – не жарт.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен 3 лютого перед самітом лідерів ЄС повторила позицію Копенгагена про те, що Гренландія "не продається".