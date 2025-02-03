В Гренландии хотят запретить иностранные пожертвования политическим партиям

На острове Гренландия, о покупке которого говорит президент США Дональд Трамп, зарегистрировали законопроект о запрете иностранных пожертвований политическим партиям.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AFP.

Инициированный гренландским правительством законопроект имеет целью "защитить политическую целостность Гренландии".

Он предусматривает запрет получать взносы от иностранных или анонимных доноров всем партиям, включая их местные представительства и молодежные организации.

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Инициатива "должна рассматриваться в свете геополитических интересов в Гренландии и текущей ситуации... когда представители союзной сверхдержавы выразили свою заинтересованность в захвате и контроле над Гренландией", говорится в документе.

Поскольку правительство Гренландии имеет большинство в парламенте, законопроект, вероятно, будет принят после его представления во вторник, 4 февраля, и может вступить в силу немедленно.

Выборы в парламент Гренландии должны состояться до 6 апреля 2025 года, и на острове выражают опасения относительно возможного иностранного вмешательства.

Как известно, в последние недели Трамп снова заговорил о желании приобрести Гренландию, стратегически важный и богатый полезными ископаемыми арктический остров в составе Дании. Первые такие заявления звучали от него еще во время первой президентской каденции.

Государственный секретарь США Марко Рубио настаивает, что слова Трампа – не шутка.

Премьер Дании Метте Фредериксен 3 февраля перед саммитом лидеров ЕС повторила позицию Копенгагена о том, что Гренландия "не продается".