У Литві наполягають: питання Гренландії має вирішуватися за міжнародним правом

Очільник Міністерства закордонних справ Гренландії Кястутіс Будріс, на тлі погроз американського президента Дональда Трампа, заявив, що питання Гренландії має бути вирішене відповідно до міжнародного права.

Про це він заявив під час свого виступу перед членами опозиційної політичної групи "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи" у понеділок, 3 лютого, цитує литовський мовник LRT, пише "Європейська правда".

Будріс заявив, що Литва "чітко виступає за принципи міжнародного права, за те, щоб союзники вирішували питання між собою в передбачених рамках", оскільки країни "зобов'язані це робити відповідно до принципів і зобов'язань НАТО".

"Це не нейтралітет", – підкреслив він.

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Водночас варто зауважити, що минулого тижня Будріс заявив, що Литва не стає на чийсь бік у "гренландських дебатах".

"Литва не стає ні на чий бік. Литва каже, що ми всі союзники, пов'язані як багаторічною співпрацею, так і твердими зобов'язаннями один перед одним, і саме в цьому дусі ми вирішуємо всі питання, які виникають між нами", – сказав тоді очільник литовського МЗС.

Як відомо, останніми тижнями Трамп знову заговорив про бажання придбати Гренландію, стратегічно важливий і багатий на корисні копалини арктичний острів у складі Данії. Перші такі заяви лунали від нього ще під час першої президентської каденції.

Державний секретар США Марко Рубіо наполягає, що слова Трампа – не жарт.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен 3 лютого перед самітом лідерів ЄС повторила позицію Копенгагена про те, що Гренландія "не продається".