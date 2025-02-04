В ОП обговорили з адміністрацією США майбутні особисті контакти Трампа і Зеленського
Глава Офісу президента Андрій Єрмак поговорив з новопризначеним радником з нацбезпеки президента США Майклом Волцом.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в ОП.
Зазначається, що глава Офісу президента наголосив на необхідності подальшої військової підтримки України з боку США.
"Окремо Андрій Єрмак і Майкл Волц обговорили необхідність організації особистих контактів між президентами України та США найближчим часом", – ідеться в повідомленні.
Також вони домовились "підтримувати постійний зв’язок", кажуть в ОП.
Зазначимо, що це перший публічний контакт представників української влади з адміністрацією Трампа після того, як остання почала роботу.
Президент Володимир Зеленський раніше висловлював сподівання на зустріч з президентом США найближчим часом.
За словами Зеленського, вона повинна передувати визначенню формату розмов з росіянами.