В ОП обговорили з адміністрацією США майбутні особисті контакти Трампа і Зеленського

Глава Офісу президента Андрій Єрмак поговорив з новопризначеним радником з нацбезпеки президента США Майклом Волцом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в ОП.

Зазначається, що глава Офісу президента наголосив на необхідності подальшої військової підтримки України з боку США.

"Окремо Андрій Єрмак і Майкл Волц обговорили необхідність організації особистих контактів між президентами України та США найближчим часом", – ідеться в повідомленні.

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Також вони домовились "підтримувати постійний зв’язок", кажуть в ОП.

Зазначимо, що це перший публічний контакт представників української влади з адміністрацією Трампа після того, як остання почала роботу.

Президент Володимир Зеленський раніше висловлював сподівання на зустріч з президентом США найближчим часом.

За словами Зеленського, вона повинна передувати визначенню формату розмов з росіянами.