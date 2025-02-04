В ОП обсудили с администрацией США будущие личные контакты Трампа и Зеленского
Глава Офиса президента Андрей Ермак поговорил с новоназначенным советником по нацбезопасности президента США Майклом Волцом.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в ОП.
Отмечается, что глава Офиса президента отметил необходимость дальнейшей военной поддержки Украины со стороны США.
"Отдельно Андрей Ермак и Майкл Волц обсудили необходимость организации личных контактов между президентами Украины и США в ближайшее время", – говорится в сообщении.
Также они договорились "поддерживать постоянную связь", говорят в ОП.
Отметим, что это первый публичный контакт представителей украинской власти с администрацией Трампа после того, как последняя начала работу.
Президент Владимир Зеленский ранее выражал надежду на встречу с президентом США в ближайшее время.
По словам Зеленского, она должна предшествовать определению формата разговоров с россиянами.