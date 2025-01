Опозиційна президентка Грузії зустрілася з новим держсекретарем США

Прозахідна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі представляла країну на інавгурації президента США Дональда Трама, де вона зустрілася із новозатвердженим державним секретарем США Марко Рубіо.

Про це повідомили у X (Twitter) конгресмен-республіканець Джо Вілсон та сама Зурабішвілі, пише "Європейська правда".

Зурабішвілі подякувала Вілсону "за сприяння всім контактам на високому рівні і за підтримку боротьби Грузії за свободу".

А Вілсон, своєю чергою, розповів, що познайомив прозахідну грузинську президентку із новозатвердженим державним секретарем США.

Реклама:

"Вітаємо Марка Рубіо з сьогоднішнім затвердженням на посаді. Грузія розраховує на вашу участь у забезпеченні стабільності, миру і демократії в регіоні. Російським, китайським інтересам в регіоні необхідно протистояти", – написала Зурабішвілі.

Congratulations @marcorubio on your confirmation today. Georgia counts on your engagement in favor of stability, peace and democracy in the region. Russian, Chinese interests have to be resisted in the region.