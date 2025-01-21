Опозиційна президентка Грузії зустрілася з новим держсекретарем США
Новини — Вівторок, 21 січня 2025, 08:13 —
Прозахідна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі представляла країну на інавгурації президента США Дональда Трама, де вона зустрілася із новозатвердженим державним секретарем США Марко Рубіо.
Про це повідомили у X (Twitter) конгресмен-республіканець Джо Вілсон та сама Зурабішвілі, пише "Європейська правда".
Зурабішвілі подякувала Вілсону "за сприяння всім контактам на високому рівні і за підтримку боротьби Грузії за свободу".
А Вілсон, своєю чергою, розповів, що познайомив прозахідну грузинську президентку із новозатвердженим державним секретарем США.
"Вітаємо Марка Рубіо з сьогоднішнім затвердженням на посаді. Грузія розраховує на вашу участь у забезпеченні стабільності, миру і демократії в регіоні. Російським, китайським інтересам в регіоні необхідно протистояти", – написала Зурабішвілі.
Congratulations @marcorubio on your confirmation today. Georgia counts on your engagement in favor of stability, peace and democracy in the region. Russian, Chinese interests have to be resisted in the region.– Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) January 21, 2025
Як відомо, на інавгурацію нового президента США Зурабішвілі запросив саме конгресмен-республіканець Джо Вілсон. Це сталося 27 грудня, за два дні до інавгурації антизахідного "президента" Грузії Михеїла Кавелашвілі.
У понеділок, 20 січня, Сенат США одноголосно затвердив сенатора-республіканця Марко Рубіо на посаді державного секретаря президента Трампа.
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