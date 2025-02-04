"Президент" Грузии верит в перезагрузку отношений с США при президентстве Трампа

Назначенный "президент" Грузии Михеил Кавелашвили заявил, что партия власти продолжает говорить о будущей перезагрузке отношений с США при президентстве Дональда Трампа.

Об этом пишет NewsGeorgia, передает "Европейская правда".

Кавелашвили заявил, что после победы Трампа "в мире началось изменение псевдолиберального порядка".

"Совпадение ценностей и мировоззрений дает мне основания глубоко верить в то, что при новой администрации мы сможем перезагрузить и нормализовать отношения с Соединенными Штатами", – заявил он.

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Стоит заметить, что ни Дональд Трамп, ни его администрация, на сегодняшний день не сделали ни одного комментария относительно Грузии.

Однако еще до утверждения Кавелашвили "президентом" представитель республиканцев Джо Уилсон, который возглавляет подкомитет по иностранным делам Палаты представителей по вопросам Ближнего Востока предостерег почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили от инаугурации Кавелашвили.

А оппозиционный президент Грузии Саломе Зубаришвили представляла страну на январской инаугурации Трампа, где встретилась с новоутвержденным государственным секретарем США Марко Рубио.

13 декабря Госдеп США объявил о запрете выдачи виз 20 лицам, причастным к подавлению демократии в Грузии, среди них – чиновники и депутаты.