На Гренландії, яку хоче купити Трамп, у березні відбудуться вибори

Голова уряду Гренландії Муте Егеде ініціював проведення виборів до законодавчого органу острова 11 березня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Facebook.

Егеде заявив, що пропонує парламенту Гренландії схвалити проведення виборів 11 березня. Дата, найімовірніше, буде схвалена, бо уряд має парламентську більшість.

"Ми перебуваємо посеред серйозних часів. Часів, яких ми ніколи не зазнавали в нашій країні. Це не час для внутрішнього розколу. Це час, який зобов'язує нас працювати разом і об'єднатися заради нашої країни", – додав гренландський премʼєр.

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Егеде також заявив, що прагне залишитися на посаді, аби "працювати для вас і керувати нашою країною".

Премʼєр Гренландії очолює партію "Інуїт Атакатігііт" (у перекладі з гренландської – "Спільнота людей"), яка виступає за проголошення незалежності острова від Данії. З 2021 року вона перебуває в коаліції з соціал-демократами "Сіумут" ("Вперед").

Напередодні парламентських виборів на острові висловлюють побоювання щодо можливого іноземного втручання.

Останніми тижнями президент США Дональд Трамп знову заговорив про бажання придбати Гренландію, стратегічно важливий і багатий на корисні копалини арктичний острів у складі Данії. Перші такі заяви лунали від нього ще під час першої президентської каденції.

Державний секретар США Марко Рубіо наполягає, що слова Трампа – не жарт.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен 3 лютого перед самітом лідерів ЄС повторила позицію Копенгагена про те, що Гренландія "не продається".