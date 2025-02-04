На Гренландии, которую хочет купить Трамп, в марте состоятся выборы

Глава правительства Гренландии Муте Эгеде инициировал проведение выборов в законодательный орган острова 11 марта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Facebook.

Эгеде заявил, что предлагает парламенту Гренландии одобрить проведение выборов 11 марта. Дата, скорее всего, будет одобрена, потому что правительство имеет парламентское большинство.

"Мы находимся посреди серьезных времен. Времен, которых мы никогда не испытывали в нашей стране. Это не время для внутреннего раскола. Это время, которое обязывает нас работать вместе и объединиться ради нашей страны", – добавил гренландский премьер.

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Эгеде также заявил, что стремится остаться на посту, чтобы "работать для вас и управлять нашей страной".

Премьер Гренландии возглавляет партию "Инуит Атакатигиит" (в переводе с гренландского – "Сообщество людей"), которая выступает за провозглашение независимости острова от Дании. С 2021 года она находится в коалиции с социал-демократами "Сиумут" ("Вперед").

Накануне парламентских выборов на острове высказывают опасения относительно возможного иностранного вмешательства.

В последние недели президент США Дональд Трамп снова заговорил о желании приобрести Гренландию, стратегически важный и богатый полезными ископаемыми арктический остров в составе Дании. Первые такие заявления звучали от него еще во время первой президентской каденции.

Государственный секретарь США Марко Рубио настаивает, что слова Трампа – не шутка.

Премьер Дании Метте Фредериксен 3 февраля перед саммитом лидеров ЕС повторила позицию Копенгагена о том, что Гренландия "не продается".