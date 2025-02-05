Мін'юст США очолила колишня адвокатка Трампа

У середу, 5 лютого, американський Сенат проголосував за затвердження Пем Бонді на посаді генеральної прокурорки США, яка також очолює Міністерство юстиції.

Про це пише The Hill, передає "Європейська правда".

Результати голосування свідчать, що 54 законодавці підтримали кандидатуру Бонді, а 46 висловилися проти неї.

До цього вона була першою жінкою на посаді генеральної прокурорки штату Флорида, де отримала високу оцінку за свою роботу.

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Окрім цього, Бонді – колишня адвокатка президента Дональда Трампа, яка захищала його на судовому розгляді в Сенаті в січні 2020 року у справі щодо зловживання владою та перешкоджанні розслідуванню, яке проводив Конгрес.

Фото: The Hill

Газета зазначила, що під час слухання у Сенаті перед її затвердженням Бонді відмовилася відповідати на низку запитань, які відкинула як гіпотетичні, уникнувши запитів про те, чи призначить вона спеціального адвоката, якщо Трампа звинуватить у вчиненні чогось незаконного.

Також вона також відмовилася визнати, що Трамп програв вибори 2020 року, хоч і називала Джо Байдена "чинним президентом США" за часів його каденції.

Зазначимо, спершу Трамп номінував на посаду генпрокурора члена Палати представників від Флориди Метта Гейца – затятого прихильника Трампа, який був об'єктом федерального розслідування у справі про торгівлю людьми, що закінчилося без висунення звинувачень, а в Палаті представників розслідували його можливі сексуальні зв’язки з неповнолітніми та незаконне вживання наркотиків.

Гейц також поширював дезінформацію про Україну та вимагав припинити їй будь-яку допомогу.

Це викликало критику в Міністерстві юстиції. А низка сенаторів-республіканців заявили оточенню Трампа, що Гейц, навряд чи буде затвердженим у Сенаті через неоднозначну репутацію.

Відтак Гейц заявив, що знімає свою кандидатуру з розгляду. Пояснюючи причину свого рішення, він зазначив, що мав "чудові зустрічі" з сенаторам та цінує їхні вдумливі відгуки і "неймовірну підтримку багатьох з них".

Наприкінці грудня у звіті комітету з етики Палати представників Конгресу США зазначили, що Гейц платив жінкам десятки тисяч доларів за секс і купував наркотики, що є порушенням низки правил Палати представників.