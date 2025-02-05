Минюст США возглавила бывшая адвокат Трампа

В среду, 5 февраля, американский Сенат проголосовал за утверждение Пэм Бонди в должности генерального прокурора США, которая также возглавляет Министерство юстиции.

Об этом пишет The Hill, передает "Европейская правда".

Результаты голосования свидетельствуют, что 54 законодателя поддержали кандидатуру Бонди, а 46 высказались против нее.

До этого она была первой женщиной на должности генерального прокурора штата Флорида, где получила высокую оценку за свою работу.

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Кроме этого, Бонди – бывший адвокат президента Дональда Трампа, которая защищала его на судебном разбирательстве в Сенате в январе 2020 года по делу о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Фото: The Hill

Во время слушания в Сенате перед ее утверждением Бонди отказалась отвечать на ряд вопросов, которые отвергла как гипотетические, избежав запросов о том, назначит ли она специального адвоката, если Трампа обвинят в совершении чего-то незаконного.

Также она отказалась признать, что Трамп проиграл выборы 2020 года, хотя и называла Джо Байдена "действующим президентом США" во времена его каденции.

Отметим, сначала Трамп номинировал на должность генпрокурора члена Палаты представителей от Флориды Мэтта Гейца – ярого сторонника Трампа, который был объектом федерального расследования по делу о торговле людьми, что закончилось без предъявления обвинений, а в Палате представителей расследовали его возможные сексуальные связи с несовершеннолетними и незаконное употребление наркотиков.

Гейц также распространял дезинформацию об Украине и требовал прекратить ей любую помощь.

Это вызвало критику в Министерстве юстиции. А ряд сенаторов-республиканцев заявили окружению Трампа, что Гейц, вряд ли будет утвержден в Сенате из-за неоднозначной репутации.

Поэтому Гейц заявил, что снимает свою кандидатуру с рассмотрения. Объясняя причину своего решения, он отметил, что имел "замечательные встречи" с сенаторами и ценит их вдумчивые отзывы и "невероятную поддержку многих из них".

В конце декабря в отчете комитета по этике Палаты представителей Конгресса США отметили, что Гейц платил женщинам десятки тысяч долларов за секс и покупал наркотики, что является нарушением ряда правил Палаты представителей.