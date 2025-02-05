Трамп пригрозив знищити Іран у разі замаху на нього

Американський президент Дональд Трамп заявив, що дав своїм радникам вказівку знищити Іран, якщо той вб'є його.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами, підписуючи указ, який закликає уряд США чинити максимальний тиск на Тегеран, передає AP, пише "Європейська правда".

Трамп заявив, що "якщо вони (Іран. – Ред.) це зроблять – вони будуть знищені".

"Я залишив інструкції, якщо вони це зроблять, вони будуть знищені, нічого не залишиться", – сказав він.

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Агентство зазначило, що федеральна влада роками відстежувала іранські погрози на адресу Трампа та інших посадовців адміністрації.

Як відомо, Трамп хоче відновити свою кампанію "максимального тиску" на Іран, щоб зупинити Тегеран від отримання ядерної зброї і звести до нуля експорт нафти.

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що політика колишнього американського президента Джо Байдена, яка не передбачала суворого дотримання санкцій на експорт нафти, послабила Вашингтон і підбадьорила Тегеран, дозволивши йому продавати нафту, накопичувати готівку і розширювати свої ядерні прагнення і вплив через озброєні ополчення.

Нагадаємо, у вересні співробітники американської розвідки попередили Трампа про реальні загрози його життю, які надходять з Ірану. Тоді ж писали, що за фактом цих погроз триває розслідування, в межах якого були оголошені обвинувачення трьом людям.

У листопаді газета WSJ писала, що Іран у жовтні нібито надав адміністрації колишнього американського президента Джо Байдена письмові запевнення, що не намагатиметься вбити Трампа.

Трамп відомий жорсткою політикою щодо Ірану: він повернув санкції проти іранського режиму та розпорядився у 2020 році ліквідувати високопоставленого генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Сулеймані.